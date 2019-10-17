Bakanlıktan duygulandıran paylaşım: Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik

Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duygulandıran bir paylaşım geldi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Suriyelilere seslenilerek " Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadelerine yer verildi.
Paylaşılan videoda "Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik" ifadeleri de dikkat çekti.
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