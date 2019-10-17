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Bakanlıktan duygulandıran paylaşım: Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik

17.10.2019 12:03

Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duygulandıran bir paylaşım geldi.


Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Suriyelilere seslenilerek " Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan videoda "Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik" ifadeleri de dikkat çekti.

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