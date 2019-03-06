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Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Yaya ve okul geçitlerine yeni düzenleme

06.03.2019 10:57

İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan genelgede, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksiklerinin kısa sürede giderilmesi istendi.


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