Bakanlık paylaştı: Yerli ve milli L-UMTAS füzesinden tam isabet 30.05.2019 18:29

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir görüntü paylaşıldı. TCG Bartın Korveti'nden fırlatılan yerli ve milli füzelerin olduğu görüntüyle ilgili yapılan paylaşımda,"TCG BARTIN Korvetimiz'den yerli ve millî L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta “ALBATROS-K” Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu." ifadelerine yer verildi.