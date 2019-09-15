Bakanlık paylaştı! Pençe-3 Harekatı'nda PKK'nın kalleş tuzakları tek tek imha edildi!

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı imha edilen EYP'leri sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
İşte MSB'nin açıklaması:
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi."
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