Haberler Web TV Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

14.04.2019 15:34

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında PKK terör örgütü tarafından mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları