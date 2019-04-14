Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi 14.04.2019 15:34

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında PKK terör örgütü tarafından mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.