Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında PKK terör örgütü tarafından mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi14.04.2019 15:34
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