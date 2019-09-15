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Bakanlık duyurdu! S-400'de ikinci sevkiyat tamamlandı

15.09.2019 13:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" denildi.


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