Bakanlık duyurdu! PKK inlerine bomba yağdı 15.04.2019 16:15

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.