Haberler Web TV Bakanlık duyurdu! PKK inlerine bomba yağdı

Bakanlık duyurdu! PKK inlerine bomba yağdı

15.04.2019 16:15

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları