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Bakanlık duyurdu! İdlib'de 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi

13.06.2019 10:58

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi." denildi.


MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.
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