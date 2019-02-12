Haberler Web TV Bakanlık duyurdu! 500 bin paket ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! 500 bin paket ele geçirildi

12.02.2019 13:03

Ticaret Bakanlığı: "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye genelinde sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, İzmir Aliağa Limanında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi."


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları