Bakanlık duyurdu! 31 bin 500 kişi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl sonuna kadar acil tıp teknisyeni, veri analizi yapan işletmen, ambulans şoförü, yardımcı klinik elemanı gibi alanlarda hizmet yapacak 6 bin 500 kişinin alınacağını ve 2019 yılında da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi.
Bakanlık duyurdu! 31 bin 500 kişi alınacak12 Aralık 2018, Çarşamba
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