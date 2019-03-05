Haberler Web TV Bakanlık açıkladı: Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

Bakanlık açıkladı: Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

05.03.2019 10:09

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Tel Rıfat'taki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları