Bakanlık açıkladı: Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Tel Rıfat'taki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.
Bakanlık açıkladı: Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi05.03.2019 10:09
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