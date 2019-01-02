Bakanlık açıkladı: Poşet kullanımında yüzde 70 azalma görüldü 02 Ocak 2019, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Varır, "İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz." dedi. Varır, halktan eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkilerin de geldiğini söyledi.