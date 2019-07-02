Bakanlık açıkladı: Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi (Video) 02.07.2019 17:09

Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 166 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

381 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

6 AYDA 649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.