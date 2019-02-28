Bakanlık açıkladı! 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği verilecek 28.02.2019 09:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi. 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını belirten Selçuk, ödemelerin PTT aracılığı ile yapılacağını ifade etti.