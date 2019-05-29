Bakan Hulusi Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması 29.05.2019 16:27

Milli Savunma Bakanı Akar Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi.