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Bakan Hulusi Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması

29.05.2019 16:27

Milli Savunma Bakanı Akar Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi.


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