Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş istihdam açıklaması

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam rakamları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Selçuk, "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş istihdam açıklaması26.03.2019 09:48
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