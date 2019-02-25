Bakan Varank müjdeyi verdi: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk 25.02.2019 11:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun inşallah." dedi.