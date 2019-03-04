Bakan Varank KOBİ'lere müjdeyi verdi: 1 milyon lirası teşvik, 300 bin lirası hibe 04.03.2019 16:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklenmeye başlanacağını belirterek, "Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde" dedi.