Bakan Varank duyurdu: Tarihi bir ana şahit olduk 27 Aralık 2018, Perşembe

Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba ses hızını aştı. Saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombası, bir metrelik çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi. Testin başarıyla sonuçlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tarihi bir ana şahit olduk. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atıldı” dedi.