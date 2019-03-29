Haberler Web TV Bakan Varank açıkladı: 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık

Bakan Varank açıkladı: 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık

29.03.2019 11:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'dan fazla ülkeden başvuru yapıldığını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları