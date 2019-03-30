Bakan Soylu'dan flaş terörle mücadele mesajı: Kandil'i de yerinde bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele için net mesaj verdi. Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun." dedi.
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