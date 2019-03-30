Bakan Soylu'dan flaş terörle mücadele mesajı: Kandil'i de yerinde bırakmayacağız 30.03.2019 16:02

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun." diye konuştu.