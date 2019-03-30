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Bakan Soylu'dan flaş terörle mücadele mesajı: Kandil'i de yerinde bırakmayacağız

30.03.2019 16:02

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun." diye konuştu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele için net mesaj verdi. Soylu: "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun." dedi.
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