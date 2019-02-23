Bakan Soylu, PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ile ilgili bu bilgiyi ilk kez paylaştı 23.02.2019 10:01

AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan'la ilgili açıklama yaptı. Soylu, "ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu. Yanına birisi giderse zehirli silahını atsın da karşısındaki vursun diye. Hadi yok desinler." dedi.

