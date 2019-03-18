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Bakan Soylu duyurdu! Türkiye ile İran'ın ortak operasyonu başladı

18.03.2019 15:38

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız" dedi.


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