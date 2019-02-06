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Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

06 Şubat 2019, Çarşamba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasını başlattı.


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