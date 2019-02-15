Bakan Soylu açıkladı: Zaman ayarlı bomba yüklü kamyon ele geçirildi 15.02.2019 18:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ’lının serbest bırakılması karşılığında PYD’den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir" dedi.