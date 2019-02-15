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Bakan Soylu açıkladı: Zaman ayarlı bomba yüklü kamyon ele geçirildi

15.02.2019 18:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ’lının serbest bırakılması karşılığında PYD’den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir" dedi.


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