Bakan Soylu açıkladı: Zaman ayarlı bomba yüklü kamyon ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ’lının serbest bırakılması karşılığında PYD’den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir" dedi.
Bakan Soylu açıkladı: Zaman ayarlı bomba yüklü kamyon ele geçirildi15.02.2019 18:22
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