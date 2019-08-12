Bakan Selçuk, Türk-İş Başkanı ile bugün bir araya gelecek (Video) 12.08.2019 13:20

Son dakika... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek.

Hükümet ve kamu işçileri arasındaki zam pazarlığı devam ediyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı görüşmeye çağırdı.

Selçuk ve Atalay'ın görüşmesi bugün saat 16.00'da gerçekleşecek.

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu iki gün önce 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı almıştı.