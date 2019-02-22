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Bakan Selçuk EYT tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok

22.02.2019 17:57

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.


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