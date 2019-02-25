Bakan Selçuk duyurdu! İşverene prim ve vergi müjdesi. 25.02.2019 16:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." diyerek müjdeyi verdi.