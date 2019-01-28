Bakan Pekcan’dan market fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama! 28 Ocak 2019, Pazartesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market fiyatlarındaki artışa ilişkin, “Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. 81 il valiliklerine yazı göndererek denetimlere başladık. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz” dedi.