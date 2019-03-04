Bakan Pekcan'dan açıklama: Rekor kırdık 04.03.2019 12:08

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Şubatta ihracat genel ticaret sistemine göre 14 milyar 312 milyon dolar" dedi.