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Bakan Pekcan duyurdu: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz

27.03.2019 15:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz." dedi.


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