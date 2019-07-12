Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangını hakkında açıklama (Video) 12.07.2019 09:28

Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden müdahaleye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesinden açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Öğleden son rüzgar bekliyoruz, tedbir aldık. 350-400 hektarlık alan yangından etkilendi. Yerleşim yerleri ile ilgili tehdit yok." dedi..

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün itibariyle 30 ila 50 hektarda tütmeler var. Hava araçları buraları suyla döverek, tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz. Arazi sarp, kayalık girmesi zor. Yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını bekliyoruz. Ekiplerimizin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz bu işi çok sıkı takip ediyor.

Yerleşim yerleri tehdit altında değil. Vatandaşlarımız tatillerine gönül rahatlığıyla devam etsinler. Yerleşim yerleri tehdit altında değil. Can ve mal kaybımız yok. Ama yaban hayatının bir kısmını, ağaçları kaybettik, tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona itibar etmeyelim. Sonbaharda bu yanan alanlar için tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum. "