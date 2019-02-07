Bakan Pakdemirli'den gıda fiyatlarındaki artışla ilgili flaş açıklama 07 Şubat 2019, Perşembe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.