Haberler Web TV Bakan Pakdemirli'den gıda fiyatlarındaki artışla ilgili flaş açıklama

Bakan Pakdemirli'den gıda fiyatlarındaki artışla ilgili flaş açıklama

07 Şubat 2019, Perşembe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları