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Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde: Mazot derdi bitecek

27.03.2019 11:23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek" dedi.


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