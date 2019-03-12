Bakan Pakdemirli'den çiftçilere büyük müjde: Yüzde 30 daha fazla ödeyerek alacağız 12.03.2019 17:17

Kars'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere ve besicilere peş peşe müjde verdi. Bakan Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi.