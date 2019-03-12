Kars'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere ve besicilere peş peşe müjde verdi. Bakan Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere büyük müjde: Yüzde 30 daha fazla ödeyerek alacağız12.03.2019 17:17
- Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Albatros tepkisi: Birilerine peşkeş çekiliyor
- İstanbul Taksim esnafı, ezanı ıslıklama provokasyonunu anlattı
- Ezanı ıslıklama skandalı sonrası şimdi de sosyal medyadan saldırdılar! İşte o reziller
- İstanbul Taksim esnafı'ndan ezanı ıslıklayanlara büyük tepki
- Bakan Pakdemirli'den çiftçilere büyük müjde: Yüzde 30 daha fazla ödeyerek alacağız
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli açıklamalar
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş sınır ötesi operasyon açıklaması
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar
- Bahçeli: Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız
- Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? İşte Murat Cemcir'den İrem Sak paylaşımı
- MHP lideri Devlet Bahçeli çağrıda bulundu! Gelin helalleşelim
- Kadın yürüşündeki pankart isyan ettirdi: Bu mu feminizm?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.