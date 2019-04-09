Bakan Pakdemirli açıkladı: Tek merkezde toplanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji ile yürütülen proje ile tarımda rekolte ve fiyatların belirlenmesinde önemli bir mesafe katedildiğini belirtti. Bakanlıkla ilgili tüm işleri e-Devlet'e taşımayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, vatandaşların evraklar için ödediği ücretlerin de kaldırılacağı müjdesini verdi.
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