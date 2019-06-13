Bakan Murat Kurum yanıtladı: İmar Barışı'nda başvuru süresi uzayacak mı? (Video) 13.06.2019 11:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 15 Haziran 2019'da İmar Barışı başvurusu tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar Barışı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İmar Barışında sürenin uzatılmayacağını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde İmar Barışı'na başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. İstanbul'da 1 milyon 747 bin kişi İzmir'de 811 bin kişi başvuru yaptı."