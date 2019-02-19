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Bakan Kurum'un imzasıyla 81 ile genelge gönderildi: Riskli binaları bize 3 ay içinde bildirin!

19.02.2019 14:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.


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