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Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

14 Kasım 2018, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Kurum, "2019'dan itibaren plastik poşetler 25 kuruş olacak" dedi.


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