Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Kurum, "2019'dan itibaren plastik poşetler 25 kuruş olacak" dedi.
Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması14 Kasım 2018, Çarşamba
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