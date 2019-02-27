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Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması: O başvuruları kabul etmeyeceğiz

27.02.2019 12:52

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.


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