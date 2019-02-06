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Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı!

06 Şubat 2019, Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıklıyor. Kurum, her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedeflerinin olduğunu belirtti.


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