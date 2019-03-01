Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız 01.03.2019 16:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.