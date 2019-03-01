Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.
Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız01.03.2019 16:46
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