Haberler Web TV Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız

Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız

01.03.2019 16:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları