Bakan Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama 22.05.2019 09:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar yeni askerlik sisteminde herkesin 6 ay askerlik yapacağını ve herkesin bedelli askerlik yapma hakkı bulunduğunu duyurdu. Akar bedelli askerlik ücretinin ise 30 bin lira olacağını açıkladı. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri ve detayları canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün açıkladı.