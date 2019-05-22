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Bakan Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

22.05.2019 09:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar yeni askerlik sisteminde herkesin 6 ay askerlik yapacağını ve herkesin bedelli askerlik yapma hakkı bulunduğunu duyurdu. Akar bedelli askerlik ücretinin ise 30 bin lira olacağını açıkladı. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri ve detayları canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün açıkladı.


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