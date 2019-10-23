Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akar, harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok diyerek,"Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar." dedi. Öte yandan ABD ile yaptırımların kalkması gerektiğine işaret ederek,"Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz." dedi.
Bakan Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması23.10.2019 18:33
- CHP'li emekli general Türker Ertürk'ten skandal PYD açıklaması! |Video
- Borsa günü yüzde 1,94 yükselişle tamamladı
- Dolar son dakika! 23 Ekim dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu?
- Bakan Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezde teröristbaşı Öcalan'ın posterleri
- Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyareti! Başkan ziyarete sivil plakalı araçla geldi
- Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı sözde eğitim ve konaklama alanları görüntülendi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" ziyareti
- Batı'nın kirli oyunu Call of Duty! YPG'li teröristleri direnişçi olarak gösterdiler
- Giresun'da kontrolden çıkan kamyonet markete daldı
- PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da Milli Suriye Ordusu ve Türk bayrağı çekildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.