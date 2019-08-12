Bakan Hulusi Akar: Gücümüzü kimse test etmesin 12.08.2019 10:12

Bakan Akar ve komutanlar, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi. Doğu Akdeniz mesajı ise netti: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin. Hakkımızı sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız.