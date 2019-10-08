Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz! 08.10.2019 10:54

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip hastalığının da başladığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." dedi.