Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyledi. Ayrıca Dönmez, Trakya'da doğal gaz bulunduğunun müjdesini verdi.
Bakan Dönmez'den kadro müjdesi: 1500 kişi işe alınacak08.02.2019 12:20
- Müge Anlı canlı yayınında sevimli misafir! Müge Anlı 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı!
- Selçuk Bayraktar paylaştı: Uçan bir uçağın üstünden atlayan ilk insan...
- "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde çalışmalar yeniden başladı
- CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için 'Temiz toplum, temiz siyaset' yürüyüşü başlattı
- Bakan Dönmez'den kadro müjdesi: 1500 kişi işe alınacak
- Emiliano Sala'nın uçağı neden düştü? İşte gerçek...
- Yalçın Menteş'in ölüm nedeni nedir? Yalçın Menteş'in hastalığı neydi?
- CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için 'Temiz toplum, temiz siyaset' yürüyüşü başlattı
- Suudi Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetine bir yıl önce karar vermiş
- CHP'li Şişli Belediyesi'nden resmi plakalı araçla seçim çalışması
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Son derece endişe verici
- Fatih Terim'i babasının cenazesinde yalnız bıraktılar! Onlar gelmedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.