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Bakan Dönmez'den kadro müjdesi: 1500 kişi işe alınacak

08.02.2019 12:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyledi. Ayrıca Dönmez, Trakya'da doğal gaz bulunduğunun müjdesini verdi.


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