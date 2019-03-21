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Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye tarihinde bir ilk

21.03.2019 18:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin ilk defa kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü hidrolik çatlatma yöntemiyle çıkaracağını söyledi.


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