Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye tarihinde bir ilk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin ilk defa kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü hidrolik çatlatma yöntemiyle çıkaracağını söyledi.
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye tarihinde bir ilk21.03.2019 18:01
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