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Bakan Dönmez duyurdu: 20 bin istihdam sağlanacak

02.03.2019 14:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız." dedi.


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