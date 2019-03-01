Bakan Çavuşoğlu'ndan vizesiz Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vizelerin yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan vizesiz Rusya açıklaması01.03.2019 14:02
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